Бородавко о Непряевой и Терентьеве: «Я вижу их отношение друг к другу, поэтому принял такое решение, что они могут быть вместе»

Тренер сборной России по лыжным гонкам высказался об отношениях и .

«Они профессионалы и к тренировкам относятся достаточно серьезно. Если это хорошие чувства, то почему бы и нет?

Я вижу их отношение друг к другу, поэтому принял такое решение, что они могут быть вместе, два любящих человека. Это нормально.

Другое дело, чтобы это не мешало спорту, как многие думают. Но я вижу, что они очень профессионально относятся к работе», – сказал Бородавко.