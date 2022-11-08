Бородавко о Непряевой и Терентьеве: «Я вижу их отношение друг к другу, поэтому принял такое решение, что они могут быть вместе»

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрия Бородавко высказался об отношениях Натальи Непряевой и Александра Терентьева

«Они профессионалы и к тренировкам относятся достаточно серьезно. Если это хорошие чувства, то почему бы и нет?

Я вижу их отношение друг к другу, поэтому принял такое решение, что они могут быть вместе, два любящих человека. Это нормально.

Другое дело, чтобы это не мешало спорту, как многие думают. Но я вижу, что они очень профессионально относятся к работе», – сказал Бородавко. 

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