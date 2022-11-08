«Тренеры были нормальные, а вот методы – не очень. Стоишь вся такая худющая, а у тебя ищут целлюлит». Лыжница Еремеева об опыте в гимнастике

Российская лыжница Елизавета Еремеева рассказала о видах спорта, которыми занималась до лыжных гонок.

– Мама водила меня по многочисленным кружкам. В моей жизни были цирковая студия, танцы, шахматы и так далее. Художественной гимнастикой я занималась с 1-го по 4-й класс.

Мне как-то это дело понравилось, потому что там я могла бегать, отжиматься. Делала это, кстати, лучше всех. Не знаю, каким образом я захотела заниматься лыжами. Хотя мне мама сразу сказала: «Ты же понимаешь, что отец от тебя не отстанет?» Я понимала и осознавала это, ха-ха.

– Ты говорила, что воспоминания о тренерах в гимнастике у тебя не очень. Почему?

– Я поняла, в каком интервью говорила это, но меня там не совсем правильно процитировали. Тренеры были нормальные, а вот методы тренировок – не очень. Их можно сравнить с методом кнута и пряника. Вот ты стоишь вся такая худющая, а у тебя ищут целлюлит. Все было, например, строго с едой. Это оказалось не для меня.

– Перед лыжами у тебя был опыт в биатлоне. Каким ты его запомнила?

– Когда я сказала отцу, что хочу заниматься лыжными гонками, он еще тогда не был тренером, а секции просто не существовало. Он отвел меня к Дмитрию Викторовичу Филиппову, его старому другу. Я у него в биатлонной секции числилась года четыре. Последний старт я пробежала в 2019-м.

– Какие у тебя были отношения со стрельбой?

– У меня, во-первых, зрение – минус. Но дело не столько в нем, сколько в темпераменте. Я не могу сосредоточиться. Помню, что прибегала на рубеж и быстро палила по мишеням, даже не всегда целясь. Мне было проще отстрелять, как получится, и пробежать штрафные круги, чтобы не терять времени.

Работа с винтовкой отнимает реально много времени. Тот же тренаж был не для меня. Я не могла просто лежать на месте и нажимать на курок. Это не впечатляло.

– В биатлоне ты была нетерпелива в стрельбе. Когда речь идет о развитии в лыжах, ты такая же?

– Я никуда не спешу. Зачем торопиться? Я уже потихоньку начинаю гоняться со взрослыми. В прошлом сезоне участвовала во взрослом чемпионате России. Поняла, что это такое, когда бежишь с опытными спортсменами, как много еще предстоит работать, – ответила 18-летняя спортсменка.