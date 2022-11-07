Штадлобер о травме ноги: «Я выбыла почти на два месяца, но в июне смогла вернуться к подготовке. Сейчас я на правильном пути»

Бронзовый призер Олимпиады-2022 Тереза Штадлобер рассказала о восстановлении после травмы ноги.

Весной этого года Штадлобер диагностировали трещину головки большеберцовой кости. Она не могла тренироваться почти два месяца.

«Я действительно боялась худшего. Я выбыла почти на два месяца, но в июне смогла вернуться к подготовке. Сейчас я вижу себя на правильном пути и уже смогла провести первые тренировки на леднике.

Планица, где пройдет следующий чемпионат мира, находится недалеко от моего родного города Радштадт. Олимпийская медаль дала мне большой импульс, который я хочу сохранить.

Олимпийские игры 2026 года также являются большой целью. В Италии замечательные традиции зимних видов спорта.

Соревнования пройдут в Валь-ди-Фьемме. Я соревновалась там на своем первом чемпионате мира в 2013 году, набрала там первые очки Кубка мира и впервые заняла призовое место. Если со здоровьем все будет хорошо, я хочу повторить это», – сказала Штадлобер.