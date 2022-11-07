Легков о законопроекте Терюшкова и Исакова: «Вопрос непростой. Когда меня оправдали, последняя инстанция CAS давала заключение»

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам прокомментировал идею о непризнании в России спортивного арбитража CAS.

Ранее соответствующий законопроект в Госдуму внесли депутат и сенатор Эдуард Исаков.

«Вопрос непростой. Могу привести два примера: когда меня оправдали, последняя инстанция CAS давала свое заключение. Но тогда дальше не пошел.

Когда нас оправдали перед ОИ, для МОК это не было доводом, чтобы нас пустить на Игры. В этой ситуации у меня закрадывается одна мысль: когда мы в эту историю пошли, у меня был немецкий адвокат.

Хотелось бы, чтобы в России было больше людей, защищающих права, чтобы были люди с авторитетом, к которым CAS прислушивался бы. В этом случае было бы лучше.

Пока у нас нет таких судей, которые могли бы влиять на CAS, то ничего глобального не произойдет. Есть CAS, к нему все прислушиваются.

Пока я не вижу смысла (отменять признание CAS в России), все будут обращаться в CAS», – сказал Легков в эфире программы «Громко!» на «Матч ТВ».

Депутат Терюшков требует не признавать решения CAS в России. Наш спорт готовится к финалу «дела Валиевой»?

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