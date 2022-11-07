Легков о законопроекте Терюшкова и Исакова: «Вопрос непростой. Когда меня оправдали, последняя инстанция CAS давала заключение»
Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков прокомментировал идею о непризнании в России спортивного арбитража CAS.
Ранее соответствующий законопроект в Госдуму внесли депутат Роман Терюшков и сенатор Эдуард Исаков.
«Вопрос непростой. Могу привести два примера: когда меня оправдали, последняя инстанция CAS давала свое заключение. Но тогда МОК дальше не пошел.
Когда нас оправдали перед ОИ, для МОК это не было доводом, чтобы нас пустить на Игры. В этой ситуации у меня закрадывается одна мысль: когда мы в эту историю пошли, у меня был немецкий адвокат.
Хотелось бы, чтобы в России было больше людей, защищающих права, чтобы были люди с авторитетом, к которым CAS прислушивался бы. В этом случае было бы лучше.
Пока у нас нет таких судей, которые могли бы влиять на CAS, то ничего глобального не произойдет. Есть CAS, к нему все прислушиваются.
Пока я не вижу смысла (отменять признание CAS в России), все будут обращаться в CAS», – сказал Легков в эфире программы «Громко!» на «Матч ТВ».
Депутат Терюшков требует не признавать решения CAS в России. Наш спорт готовится к финалу «дела Валиевой»?
«Автор идеи, как всегда, в своем репертуаре». Даже депутаты в шоке от законопроекта Терюшкова не признавать CAS
Комментарии