Легков о словах генсекретаря FIS про допуск сборной России: «Не знаю, кто такой Вион, какие у него полномочия. Ждем рекомендацию МОК»

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков прокомментировал информацию о возможном допуске россиян к международным стартам.
Ранее генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишель Вион заявил, что решение о возвращении сборной России на Кубок мира может быть принято в декабре.
«Я не знаю, кто такой Вион, какие у него есть полномочия, откуда у него такие мысли. Или он что-то знает... Двоякая ситуация на эту тему.
Он говорит, что должна быть рекомендация МОК. Вот мы все и ждем рекомендацию МОК. То, что они говорят, что спорт должен быть вне политики – так это все всегда говорили.
Может быть, они думают, что со всей это сложной ситуацией спорт может объединить, и как-то станет проще. Для меня ничего непонятно из этой новости. Все ждут, что скажет МОК», – сказал Легков.