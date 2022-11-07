Юрий Бородавко: «После Олимпийских игр у всех лидеров наступил небольшой моральный спад. Все мы понимаем, что соревноваться будем в России»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о проблемах с мотивацией в команде.

«После Олимпийских игр у всех лидеров наступил небольшой моральный спад. Настрой достаточно хороший, но все-таки видно, что в прошлом году в этот же период они жестче относились к работе и к себе самим.

Но все мы понимаем, что соревноваться будем в России, у спортсменов наступил психологический спад и небольшое снижение нагрузки. Может быть, это и хорошо, невозможно людей держать в таком колоссальном напряжении, это очень сильно их выхлестывает. Идет небольшой спад, тут скрывать нечего.

Все тренируются – и достаточно хорошо тренируются, по тем нормативам, которые мы ставим на контрольных тренировках, они не проигрывают себе самим образца прошлого года, но в психологическом плане есть расслабленность. Хотя никаких серьезных провалов нет.

Но у нас другая проблема – болезни. Болели абсолютно все. Болели на сборах, в домашних условиях. Это выбивало из колеи. И это основной фактор, который не позволил нам вовремя проделать необходимую в подготовке работу», – сказал Бородавко.