Ступак пропустит соревнования «Югория. Первый снег» в Ханты-Мансийске

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Олимпийская чемпионка Юлия Ступак пропустит соревнования «Югория. Первый снег» в Ханты-Мансийске, сообщил старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

В конце октября Ступак перенесла болезнь и не участвовала в сборе с командой.

«Юля только завтра прилетит в Ханты-Мансийск, поэтому не примет участия в стартах», – сказал Бородавко.

Соревнования «Югория. Первый снег» пройдут 7-8 ноября. Они носят статус контрольной тренировки сборной России.

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