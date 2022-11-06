Ступак пропустит соревнования «Югория. Первый снег» в Ханты-Мансийске

Олимпийская чемпионка пропустит соревнования «Югория. Первый снег» в Ханты-Мансийске, сообщил старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

В конце октября Ступак перенесла болезнь и не участвовала в сборе с командой.

«Юля только завтра прилетит в Ханты-Мансийск, поэтому не примет участия в стартах», – сказал Бородавко.

Соревнования «Югория. Первый снег» пройдут 7-8 ноября. Они носят статус контрольной тренировки сборной России.