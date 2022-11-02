Юрий Бородавко: «Ступак выбыла до начала сборов, пока не приступила к тренировкам. У нее была высокая температура, коронавируса нет»

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что олимпийская чемпионка Юлия Ступак перенесла болезнь.

Ранее группа Бородавко начала сбор в Ханты-Мансийске.

«Все идет своим чередом, все тренируются, все здоровы, для нас созданы все условия для тренировок. Даже не ожидали, что такое будет. Начинаем постепенно переходить к интервальным скоростным работам, которые необходимы в соревновательный период.

К сожалению, Юлия Ступак выбыла до начала сборов, пока не приступила к тренировкам. Со дня на день она приступит к полноценным тренировкам. У нее была высокая температура, коронавируса нет», – сказал Бородавко.

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