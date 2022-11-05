Прыжки с трамплина. Кубок мира. Кубацки победил, Гранеруд – 2-й, Крафт – 3-й

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Польский прыгун с трамплина Давид Кубацки одержал победу на этапе Кубка мира в Висле.

Прыжки с трамплина

Кубок мира

Висла, Польша

Мужчины

HS134

1. Давид Кубацки (Польша) – 272,2 балла (130,5 м + 132,5 м)

2. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 266,6 (130,0 + 133,5)

3. Штефан Крафт (Австрия) – 258,0 (125,0 + 133,5)

4. Мануэль Феттнер (Австрия) – 252,4 (123,0 + 129,0)

5. Петр Жила (Польша) – 250,0 (129,0 + 127,0)

6. Даниэль Чофениг (Австрия) – 242,2 (122,0 + 121,5)

7. Рею Кобаяси (Япония) – 240,5 (119,0 + 128,5)

8. Филипп Ашенвальд (Австрия) – 239,8 (123,5 + 127,5)

9. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) – 238,7 (126,0 + 122,0)

10. Камиль Стох (Польша) – 237,0 (127,5 + 116,0)

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