Прыжки с трамплина. Кубок мира. Крафт выиграл первый этап многодневки Raw Air, Рею Кобаяси – 2-й, Гайгер – 3-й

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Австриец Штефан Крафт победил на 1-м этапе многодневки Raw Air в рамках Кубка мира по прыжкам с трамплина в Лахти. Россиянин Евгений Климов занял 22-е место.

Прыжки с трамплина

Raw Air 

1-й этап

Лиллехаммер, Норвегия

Мужчины

HS 140

1. Штефан Крафт (Австрия) – 294,1 (135,0 + 137,0)

2. Рею Кобаяси (Япония) – 289,0 (136,0 + 134,5)

3. Карл Гайгер (Германия) – 286,2 (135,0 + 134,5)

4. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 279,6 (131,5 + 136,5)

5. Ян Херль (Австрия) – 277,7 (130,5 + 142,5)

6. Маркус Айзенбихлер (Германия) – 277,6 (129,5 + 140,0)

7. Цене Превц (Словения) – 274,1 (132,0 + 133,0)

8. Петр Жила (Польша) – 269,7 (130,0 + 137,0)

9. Мануэль Феттнер (Австрия) – 268,6 (127,5 + 139,5)

10. Камиль Стох (Польша) – 265,7 (129,5 + 133,5)

11. Роберт Юханссон (Норвегия) – 264,6 (127,5 + 137,0)

12. Константин Шмид (Германия) – 262,8 (128,5 + 136,5)

Общий зачет после 1-го этапа

1. Штефан Крафт (Австрия) – 420

2. Рею Кобаяси (Япония) – 403

3. Карл Гайгер (Германия) – 400

4. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 397

5. Мануэль Феттнер (Австрия) – 394

6. Цене Превц (Словения) – 392

7. Петр Жила (Польша) – 386

8. Камиль Стох (Польша) – 385

9. Маркус Айзенбихлер (Германия) – 385

10. Константин Шмид (Германия) – 382

11. Ян Херль (Австрия) – 382

12. Даниэль Хубер (Австрия) – 378

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