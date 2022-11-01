Дмитрий Губерниев: «У Вяльбе конфликт с человеком из окружения Степановой, поэтому нужно сейчас уничтожать девочку»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о разногласиях между лыжницей Вероникой Степановой и Еленой Вяльбе.

«Знаете, почему Вяльбе взъелась на Степанову? Потому что у Елены Валерьевны конфликт с человеком из окружения Степановой. Поэтому нужно сейчас уничтожать девочку.

Как в свое время уничтожались Оля Завьялова и Юрий Каминский. Мне говорили тренеры и люди из федерации, что решения в организации принимаются единолично.

Если раньше [Владимир] Логинов, бывший президент, собирал круг людей, советовался с тренерами, то Елена Валерьевна сейчас правит одна.

И я единственный человек в стране, который может об этом публично сказать. И я об этом публично говорю, потому что говорить правду легко и приятно», – сказал Губерниев.

«У меня люди спрашивают: она что, в депутаты собралась?» Вяльбе сердится, что Степановой стало слишком много

Вероника Степанова – эксперт по любым вопросам: газ в Европе, бомбардировка Ливии, смертная казнь в США