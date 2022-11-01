Дмитрий Губерниев: «У Вяльбе конфликт с человеком из окружения Степановой, поэтому нужно сейчас уничтожать девочку»

Теги сборная России жен (лыжные гонки) Ольга Завьялова Дмитрий Губерниев ФЛГР Владимир Логинов Елена Вяльбе Юрий Каминский Вероника Степанова Лыжи

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о разногласиях между лыжницей Вероникой Степановой и Еленой Вяльбе.

«Знаете, почему Вяльбе взъелась на Степанову? Потому что у Елены Валерьевны конфликт с человеком из окружения Степановой. Поэтому нужно сейчас уничтожать девочку.

Как в свое время уничтожались Оля Завьялова и Юрий Каминский. Мне говорили тренеры и люди из федерации, что решения в организации принимаются единолично.

Если раньше [Владимир] Логинов, бывший президент, собирал круг людей, советовался с тренерами, то Елена Валерьевна сейчас правит одна.

И я единственный человек в стране, который может об этом публично сказать. И я об этом публично говорю, потому что говорить правду легко и приятно», – сказал Губерниев.

«У меня люди спрашивают: она что, в депутаты собралась?» Вяльбе сердится, что Степановой стало слишком много

Вероника Степанова – эксперт по любым вопросам: газ в Европе, бомбардировка Ливии, смертная казнь в США

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