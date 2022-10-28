Йохауг о проблемах с весом в 2010-м: «Я сильно похудела. Если бы рядом не было нужных людей, возможно, я не вернулась бы к соревнованиям»

Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам из Норвегии Тереза Йохауг рассказала о проблемах с весом в годы спортивной карьеры.

В своей книге «Вся история» Йохауг написала, что в 2010 году обсуждала эту тему с тренером сборной Эгилем Кристиансеном. В том числе после одной из гонок на Кубке мира, где лыжница заняла третье место.

«Эгиль пришел ко мне, но не для того, чтобы поздравить, а серьезно поговорить. За тот год я похудела, причем весьма сильно. И он, и я это понимали, так как уже обсуждали это», – написала Йохауг.

Впоследствии норвежка стала заниматься с психологом и специалистами по питанию.

«Они (руководство сборной – Sports.ru) пытались заставить меня переломить ситуацию. Мне казалось, что я следовала советам, но они не были довольны.

Эгиль ясно дал понять: я слишком похудела. И если бы не привела себя в форму, то мне могли запретить выступать в лыжных гонках до конца зимы», – отметила лыжница.

«Если бы на тот момент рядом не оказалось нужных людей, это могло зайти слишком далеко. Возможно, я бы никогда не вернулась к соревнованиям.

Или это заняло бы столько времени, что я бы не достигла своих нынешних высот», – сказала Йохауг в интервью VG.

Анорексия добралась и до лыжных гонок: проблемы были даже у Йохауг и Карлссон, но в России это повод для шуток и критики