Каминский о том, будет ли смотреть Кубок мира без России: «В лыжах чемпионат Норвегии смотреть неинтересно, а КМ по биатлону обязательно посмотрю»

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский сообщил, что не будет смотреть гонки Кубка мира по лыжным гонкам.
Сборная России отстранена от международных стартов.
«В предстоящем сезоне уровень конкуренции, особенно в лыжах, упадет. Лично я не буду смотреть дистанционные гонки Кубка мира – какой смысл, если там в топ-6 будет шесть норвежцев? Чемпионат Норвегии смотреть неинтересно. Спринты, наверное, посмотрю, но не все.
Кубок мира по биатлону смотреть буду обязательно. Там и конкуренция выше, и с профессиональной точки зрения нужно за соперниками смотреть. Хотя все же не так интересно это будет.
Люди в любой стране смотрят спорт с точки зрения наши против не наших. А сейчас этой доминанты не будет. Но в биатлоне все равно присутствует элемент неожиданности за счет стрельбы, интрига до последнего сохраняется», — сказал Каминский.