Александр Тихонов: «Степанова и Губерниев чем-то похожи друг на друга. Сколько можно слушать этого балабола?»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону высказался об отказе Елены Вяльбе говорить в интервью о и .

«Степанова и Губерниев чем-то похожи друг на друга. Сколько можно слушать этого балабола? Посмотрите, кроме позора, ничего.

В таких случаях надо объединяться. Не думаю, что Вяльбе глупее Губерниева со Степановой, вместе взятых. Что они сделали конкретно?

Вяльбе вытащила федерацию из черной ямы, довела ее до практически лучшей федерации. Она вправе что-то заявлять. Она занимается своим делом. Ей сейчас нужно организовывать соревнования, которые было бы не стыдно сопоставить.

Мы же прекрасно видим, что верха отдельно и все остальное отдельно. Надо всех объединить, посадить за стол переговоров», — сказал Тихонов.

Елена Вяльбе: «Не хочу говорить про Губерниева и Степанову. Про них ничего ни в каких интервью комментировать не буду»