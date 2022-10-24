Эмиль Иверсен: «Не могу сказать, что я думаю о Степановой, так как это не подходит для печати»

Норвежский лыжник высказал мнение об олимпийской чемпионке из России Веронике Степановой.

«Я не могу сказать, что я о ней думаю, так как это не подходит для печати. Она может продолжать делать то, что делает, я не позволяю этому на себя влиять.

Я знаю, кто она, слышал ее имя, но не знаком с ней. Я видел, что она пробежала несколько неплохих гонок, но она не то чтобы выдающаяся лыжница», – сказал Иверсен.

заявил, что вряд ли подружился бы со Степановой.

«Не думаю, что мы с ней станем лучшими друзьями, что бы ни случилось в будущем. Если мы будем на одном этапе Кубка мира через десять лет, может, у нас будет приятный разговор, но я сомневаюсь», – отметил Амундсен.

«Иностранцы готовятся меня обыграть. Ну, пусть попробуют». Вероника Степанова ооочень амбициозна, но не поднималась выше 7-го места