Эмиль Иверсен: «Не могу сказать, что я думаю о Степановой, так как это не подходит для печати»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) сборная Норвегии Эмиль Иверсен Харальд Амундсен Вероника Степанова Лыжи

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен высказал мнение об олимпийской чемпионке из России Веронике Степановой.

«Я не могу сказать, что я о ней думаю, так как это не подходит для печати. Она может продолжать делать то, что делает, я не позволяю этому на себя влиять.

Я знаю, кто она, слышал ее имя, но не знаком с ней. Я видел, что она пробежала несколько неплохих гонок, но она не то чтобы выдающаяся лыжница», – сказал Иверсен.

Харальд Амундсен заявил, что вряд ли подружился бы со Степановой.

«Не думаю, что мы с ней станем лучшими друзьями, что бы ни случилось в будущем. Если мы будем на одном этапе Кубка мира через десять лет, может, у нас будет приятный разговор, но я сомневаюсь», – отметил Амундсен.

«Иностранцы готовятся меня обыграть. Ну, пусть попробуют». Вероника Степанова ооочень амбициозна, но не поднималась выше 7-го места

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные