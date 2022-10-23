Ингвильд Остберг: «В глубине душе понимаю, что я еще не закончила. Есть амбиции и цель бороться за медали, если представится возможность»

Норвежская лыжница Ингвильд Флюгстад Остберг поделилась ожиданиями от предстоящего сезона.

Ранее Остберг не вошла в состав сборной Норвегии на сезон-2022/23, она тренируется отдельно от команды.

«В глубине душе понимаю, что я еще не закончила, мне есть что показать. Я действительно мотивирована на необходимую работу, но речь не о том, что нужно что-то доказывать и становиться чемпионкой мира.

Конечно, у меня есть амбиции, серьезный настрой на соревнования и цель бороться за медали зимой – если представится такая возможность», – сказала 31-летняя спортсменка.

На данный момент лыжница еще должна получить медицинский допуск к стартам. В последние три сезона она пропускала многие гонки из-за проблем со здоровьем.

«Если были или до сих пор есть сомнения в том, что спортсмен соответствует требованиям для получения медицинской справки, то он должен пройти более тщательные обследования.

Чтобы выяснить, не будет ли спорт высших достижений угрозой для здоровья», – отметил врач сборной Норвегии Ове Фераген.