Ингвильд Флюгстад Остберг будет тренироваться под руководством личного тренера Йохауг

Двукратная олимпийская чемпионка будет готовиться под руководством личного тренера Терезы Йохауг Пола Гуннара Микельспласса. Остберг не попала в состав сборной Норвегии на будущий сезон.

В сезоне-2020/21 лыжница не выступала из-за травмы ноги, а ранее испытывала проблемы с недостаточным весом.

В сезоне-2021/22 Остберг вернулась к соревнованиям, однако не вошла в состав команды на многодневку «Тур де Ски», так как не получила допуск по медицинским показаниям, и пропустила Олимпиаду в Пекине.

«Было очень тяжело, и так будет и дальше. Тренировки – это одна вещь, но должны произойти некоторые изменения в моем состоянии, чтобы я могла выйти на старт.

Несмотря на то, что я не в сборной, требования остаются такими же, если я собираюсь кататься на лыжах зимой.

Нет никаких гарантий. Но я мотивирована и готова выполнять работу, которая необходима. Я с нетерпением жду этого, даже если это будет трудно», – сказала Остберг.