Остберг о непопадании в сборную Норвегии: «Предстоящий путь будет сложным, но мне не терпится начать усердно работать, чтобы стать еще лучше как лыжница»

Двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам прокомментировала непопадание в состав сборной Норвегии на сезон-2022/23.

«Большое спасибо за 14 замечательных лет в сборной Норвегии по лыжным гонкам. Я испытала и достигла больше, чем когда-либо смела мечтать! Но самое лучшее – это все люди, с которыми я познакомилась – даже подружилась на всю жизнь.

Предстоящий путь будет другим и сложным, но мне не терпится начать усердно работать, чтобы стать еще лучше как лыжница», – написала Остберг.

Клэбо, Эвен Нортуг, Тонсет, Фоссесхолм, Хага вошли в состав сборной Норвегии на сезон-2022/23