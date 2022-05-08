Остберг о непопадании в сборную Норвегии: «Предстоящий путь будет сложным, но мне не терпится начать усердно работать, чтобы стать еще лучше как лыжница»

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Двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Ингвильд Флюгстад Остберг прокомментировала непопадание в состав сборной Норвегии на сезон-2022/23.

«Большое спасибо за 14 замечательных лет в сборной Норвегии по лыжным гонкам. Я испытала и достигла больше, чем когда-либо смела мечтать! Но самое лучшее – это все люди, с которыми я познакомилась – даже подружилась на всю жизнь.

Предстоящий путь будет другим и сложным, но мне не терпится начать усердно работать, чтобы стать еще лучше как лыжница», – написала Остберг.

Клэбо, Эвен Нортуг, Тонсет, Фоссесхолм, Хага вошли в состав сборной Норвегии на сезон-2022/23

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