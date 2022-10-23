Глава Федерации сноуборда России: «Вызывает смех, что FIS так долго готовилась. Мы знали, какое будет решение, готовим свои соревнования»

Президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров прокомментировал решение Международной федерации лыжного спорта ( ) продлить отстранение российских и белорусских спортсменов.

«Вызывает смех, что они так долго готовились и принимали решения накануне спортивного сезона. Думаю, мы знали, какое будет решение. У нас есть свой четкий график, мы готовим свои соревнования.

Будем стараться поддерживать ребят. Будем тренироваться в России, потому что ведется СВО. Мы россияне, и у нас есть свои правила.

Почему поздно озвучили? Нельзя было раньше сказать, когда планировали и проводили подготовку?

Зашибись, 22 октября принимать такое демонстративно-показательное решение. Я эту новость узнал от журналистов», – сказал Тихомиров.