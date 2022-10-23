Глава Федерации сноуборда России: «Вызывает смех, что FIS так долго готовилась. Мы знали, какое будет решение, готовим свои соревнования»
Президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров прокомментировал решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) продлить отстранение российских и белорусских спортсменов.
«Вызывает смех, что они так долго готовились и принимали решения накануне спортивного сезона. Думаю, мы знали, какое будет решение. У нас есть свой четкий график, мы готовим свои соревнования.
Будем стараться поддерживать ребят. Будем тренироваться в России, потому что ведется СВО. Мы россияне, и у нас есть свои правила.
Почему поздно озвучили? Нельзя было раньше сказать, когда планировали и проводили подготовку?
Зашибись, 22 октября принимать такое демонстративно-показательное решение. Я эту новость узнал от журналистов», – сказал Тихомиров.
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