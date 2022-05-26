Глава Федерации сноуборда России: «У нас появятся гораздо более качественные соревнования с призовым фондом, предложения мы рассматриваем совместно с Минспорта»

Глава Федерации сноуборда России (ФСР) рассказал о подготовке российской сборной к новому сезону.

«Серьезных травм ни у кого нет, все сейчас работают по индивидуальным планам, это хороший способ мотивировать себя.

Мы планируем проводить тестирование всех спортсменов по общефизической подготовке. Сборы начнутся в июне, на базе «Юг-спорт» мы планируем это начать.

Сейчас есть возможность спокойно войти в новый сезон, надеюсь, все у нас будет хорошо. Главное – сохранять календарь, в том числе российский, надеюсь, он будет гораздо выше оценен, и у нас появятся гораздо более качественные соревнования с призовым фондом, предложения мы рассматриваем совместно с министерством спорта.

У нас будут открытые старты, думаю, и зарубежные спортсмены могут присоединиться», – сказал Тихомиров.