Максим Вылегжанин: «Без россиян лыжные гонки потеряют популярность и красоту. Считаю несправедливым решение FIS»
Трехкратный призер Олимпийских игр Максим Вылегжанин прокомментировал решение Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) продлить отстранение россиян.
«Хотелось, чтобы нас допустили. Была надежда. Очень жаль, что не разрешили.
Без россиян лыжные гонки потеряют популярность и красоту. Я считаю несправедливым это решение», – сказал Вылегжанин.
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