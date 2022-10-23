Максим Вылегжанин: «Без россиян лыжные гонки потеряют популярность и красоту. Считаю несправедливым решение FIS»

Трехкратный призер Олимпийских игр прокомментировал решение Международной федерации лыжных видов спорта ( ) продлить отстранение россиян.

«Хотелось, чтобы нас допустили. Была надежда. Очень жаль, что не разрешили.

Без россиян лыжные гонки потеряют популярность и красоту. Я считаю несправедливым это решение», – сказал Вылегжанин.

Егор Сорин: «От отстранения нашей команды пострадают лыжные гонки во всем мире. Медали зарубежных лыжников не будут полноценными»