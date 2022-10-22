Егор Сорин: «От отстранения нашей команды пострадают лыжные гонки во всем мире. Медали зарубежных лыжников не будут полноценными»

Тренер сборной России по лыжным гонкам высказался о том, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) продлила отстранение россиян.

– Никак не воспринимаем это решение FIS, потому что ждали его и ничего нового из него не узнали. Еще в начале октября, после конгресса FIS, было понятно, что нас не ждут на Кубке мира.

Что делать? Будем в России соревноваться. Был разработан план стартов, который продублировал этапы Кубка мира и чемпионат мира. Мы понимали, что существует большая вероятность пропуска международного сезона.

– Есть ли надежда, что отстранение ограничится только сезоном‑2022/23?

– Мы не знаем, что будет через неделю. Так что говорить, что будет через год, преждевременно. Поживем – увидим.

– Следить за Кубком мира будете?

– Конечно, будем стараться следить за этапами онлайн, по трансляциям. Будем смотреть на наших конкурентов, за теми, кто в этом сезоне будет бороться в общем зачете Кубка мира. Нам, тренерам, нужно понимать, на каком уровне они находятся, кто появится из новых спортсменов.

– Победы зарубежных лыжников не будут полноценными?

– Да, медали не будут так же ценны, как если бы они были завоеваны в конкуренции со всеми сильнейшими спортсменами мира. Мы расстраивались, когда норвежцы и другие страны не приехали на этапы Кубка мира в ковидные ограничения. От отстранения нашей команды пострадают лыжные гонки во всем мире.

Многие спортсмены из других стран, особенно норвежцы, говорят, что не хотят нас видеть, но уверен, что в глубине души они будут понимать, что те медали, которые они завоюют, будут неполноценными, – сказал Сорин.