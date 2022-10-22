Александр Легков: «Соревнования без наших спортсменов – это катастрофа. Если их не будут допускать, то лыжные гонки пропадут с радаров»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Александр Легков сборная Норвегии FIS сборная Норвегии жен Лыжи

Олимпийский чемпион Александр Легков оценил шансы российских лыжников получить допуск к международным стартам.

Сегодня пройдет заседание совета Международной федерации лыжного спорта (FIS), где будет обсуждаться вопрос об участии сборной России в соревнованиях.

«Они могут и без наших спортсменов проводить соревнования, но тогда это будет катастрофа. Последние годы в лыжных гонках доминировали Россия и Норвегия, доля просмотров была огромная, в том числе за счет наших лыжников», – отметил олимпийский чемпион.

Легков также прокомментировал информацию о том, что российских лыжников могут не пустить в скандинавские страны даже в условиях допуска к соревнованиям.

«Такие высказывания – чисто политический момент. Они настроены против страны, но спортсмены от этого страдать не должны. Если российских спортсменов не будут допускать, то лыжные гонки пропадут с радаров. Отрицательно отношусь к таким заявлениям и хочу, чтобы наши спортсмены выступали», – добавил Легков.

Доклад о популярности лыжных гонок: Россия – с отрывом лидер по аудитории; а когда норвежцы не участвуют, рейтинги выше!

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные