Александр Легков: «Соревнования без наших спортсменов – это катастрофа. Если их не будут допускать, то лыжные гонки пропадут с радаров»

Олимпийский чемпион Александр Легков оценил шансы российских лыжников получить допуск к международным стартам.

Сегодня пройдет заседание совета Международной федерации лыжного спорта (FIS), где будет обсуждаться вопрос об участии сборной России в соревнованиях.

«Они могут и без наших спортсменов проводить соревнования, но тогда это будет катастрофа. Последние годы в лыжных гонках доминировали Россия и Норвегия, доля просмотров была огромная, в том числе за счет наших лыжников», – отметил олимпийский чемпион.

Легков также прокомментировал информацию о том, что российских лыжников могут не пустить в скандинавские страны даже в условиях допуска к соревнованиям.

«Такие высказывания – чисто политический момент. Они настроены против страны, но спортсмены от этого страдать не должны. Если российских спортсменов не будут допускать, то лыжные гонки пропадут с радаров. Отрицательно отношусь к таким заявлениям и хочу, чтобы наши спортсмены выступали», – добавил Легков.

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