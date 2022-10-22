Клэбо о восстановлении после травмы: «Легче было бы сломать бедро – сухожилие заживает очень медленно»
Пятикратный олимпийский чемпион по лыжам Йоханнес Клэбо рассказал о травме бедра, которую он получил в июле.
– Это (восстановление) требует много времени, ужасно много времени. Несмотря на то, что я следовал всем рекомендациям, я не готов соревноваться. Я могу неторопливо передвигаться диагонально – с коньковым ходом все в порядке, но о классическом спринте сейчас не может быть и речи.
– И эта дистанция включена в программу открытия сезона в Бейтостолене и первого этапа Кубка мира в Руке.
– Если бы спринт в Бейтостолене был сегодня, я бы не поехал. Так что оставшийся месяц мне нужно использовать как следует.
Конечно, это разочаровывает. И если бы вы спросили меня 5 июля, когда это случилось, собираюсь ли я бороться с травмой как минимум 15 недель, думаю, я бы просто посмеялся над вами. Но такова реальность. Я добился прогресса, но все еще не готов к соревнованиям. Так что теперь нужно просчитать другие варианты.
– Что ты имеешь в виду?
– Другие формы тренировок и другие виды лечения, чтобы я мог избавиться от травмы. Это не мышечная травма, а повреждение сухожилия, и оно заживает так медленно, что, очевидно, отнимает больше времени, чем перелом кости. Так что, возможно, мне было бы легче сломать бедро. Потратив столько времени на восстановление, ты по-настоящему испытываешь свое терпение, – сказал Клэбо.
Комментарии