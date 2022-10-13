Клэбо может пропустить открытие сезона в Бейтостолене, так как еще не восстановился от травмы бедра

Пятикратный олимпийский чемпион может пропустить открытие сезона в Бейтостолене (19-21 ноября).

Лыжник все еще не восстановился после травмы бедра. Об этом сообщил тренер норвежских спринтеров Арильд Монсен.

«Неясно, выйдет ли он на старт в Бейтостолене. Мы не станем рисковать, главная цель – чемпионат мира в Планице. Выздоровление приближается, однако на это уходит чрезвычайно много времени», – сказал Монсен.

Клэбо может также пропустить старты на последующих этапах Кубка мира вплоть до Рождества. По словам Монсена, Йоханнес выступит только в дистанционных гонках.

18 октября Клэбо отправится на высотный сбор в Ливиньо, где пробудет до 12 ноября.

Йоханнес Клэбо может пропустить до 3 месяцев полноценной подготовки из-за травмы в области задней поверхности бедра