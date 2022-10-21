Финские лыжники не хотят подписывать контракты с федерацией из-за штрафа за допинг в 500 тысяч евро
Финские лыжники не хотят подписывать контракты с национальной федерацией из-за высокого штрафа за допинг.
В текущей версии контрактов прописана сумма в 150 тысяч евро, но федерация хочет поднять ее до 500 тысяч.
«Это нормально, что федерация несколько повышает сумму, но я считаю, что суммы, о которых идет речь, слишком большие», – сказала Кертту Нисканен.
«Я бы предпочла не говорить о продолжающихся переговорах по контракту, но 500 тысяч – это слишком много. Если вам не повезет трижды забыть сообщить о своем местонахождении, это будет означать штраф такого размера», – отметила Криста Пярмякоски.
«Я рассчитываю подписать контракт до начала сезона, но...
Федерация, конечно, может понести большие убытки, если члена сборной уличат в употреблении допинга, но я считаю, что здесь много нюансов. Могут быть молодые спортсмены, которые не помнят требований, и могут быть те, кто намеренно принимает допинг, чтобы улучшить результаты. В таком случае для меня не имеет значения, насколько велик штраф.
Если вы лыжник и не имеете выдающихся доходов, то 500 тысяч евро – это много, очень много», – заключил Ииво Нисканен.
Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клэбо не согласен с финскими лыжниками.
– 500 тысяч евро – это справедливо. Думаю, штраф должен быть как можно выше. Речь идет об обмане. Вместо 500 тысяч в Федерацию лыжного спорта Финляндии, эти деньги следовало бы отдать спортсменам, которые потеряли свои подиумы.
– Ты бы подписал контракт, в котором предусмотрен штраф за допинг в 500 тысяч евро?
– Да, конечно. У меня не было бы с этим никаких проблем. Если это то, что нужно для того, чтобы меньше людей мошенничали, я был бы готов, заявил Клэбо.
Федерация лыжного спорта Финляндии установила для спортсменов штраф за допинг – 150 тысяч евро
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