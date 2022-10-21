Финские лыжники не хотят подписывать контракты с федерацией из-за штрафа за допинг в 500 тысяч евро

Финские лыжники не хотят подписывать контракты с национальной федерацией из-за высокого штрафа за допинг.

В текущей версии контрактов прописана сумма в 150 тысяч евро, но федерация хочет поднять ее до 500 тысяч.

«Это нормально, что федерация несколько повышает сумму, но я считаю, что суммы, о которых идет речь, слишком большие», – сказала .

«Я бы предпочла не говорить о продолжающихся переговорах по контракту, но 500 тысяч – это слишком много. Если вам не повезет трижды забыть сообщить о своем местонахождении, это будет означать штраф такого размера», – отметила .

«Я рассчитываю подписать контракт до начала сезона, но...

Федерация, конечно, может понести большие убытки, если члена сборной уличат в употреблении допинга, но я считаю, что здесь много нюансов. Могут быть молодые спортсмены, которые не помнят требований, и могут быть те, кто намеренно принимает допинг, чтобы улучшить результаты. В таком случае для меня не имеет значения, насколько велик штраф.

Если вы лыжник и не имеете выдающихся доходов, то 500 тысяч евро – это много, очень много», – заключил .

Пятикратный олимпийский чемпион не согласен с финскими лыжниками.

– 500 тысяч евро – это справедливо. Думаю, штраф должен быть как можно выше. Речь идет об обмане. Вместо 500 тысяч в Федерацию лыжного спорта Финляндии, эти деньги следовало бы отдать спортсменам, которые потеряли свои подиумы.

– Ты бы подписал контракт, в котором предусмотрен штраф за допинг в 500 тысяч евро?

– Да, конечно. У меня не было бы с этим никаких проблем. Если это то, что нужно для того, чтобы меньше людей мошенничали, я был бы готов, заявил Клэбо.

Федерация лыжного спорта Финляндии установила для спортсменов штраф за допинг – 150 тысяч евро