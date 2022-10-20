Вик Уайлд о тех, кто сомневался в нем перед Олимпиадой-2022: «Если кто-то так говорил, пусть идет *****. Я один из лучших сноубордистов в истории»

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду рассказал, как относится к хейтерам.

– Ваша бронза в Пекине-2022 – это ответ всем хейтерам, которые спрашивали, зачем вы нужны сборной?

– Для них у меня гораздо проще ответ. Если кто-то так говорил, то пусть он идет *****. Идите лесом, чуваки! Вы ничего не смыслите в спорте и в жизни, сидите и анализируете с дивана. Даже обращать внимания на таких ребят не хочется.

Собственно, я и не слышал никогда такого. Не читал, а лично мне вряд ли кто-то осмелился бы такое сказать.

Про себя я все знаю точно. Я один из лучших сноубордистов в истории. Невероятный человек. Звучит нескромно, но разве много в мире двукратных олимпийских чемпионов?

Люди вокруг могут говорить все что угодно, но если ты сам понимаешь, кто ты, то все остальное становится неважным, – сказал Уайлд.

Уайлд между золотом Сочи и бронзой Пекина: лечил колено, ссорился с чиновниками и боролся с апатией