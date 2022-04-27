Вик Уайлд: «Не знаю, как долго еще буду в России. Поэтому тратить все силы на изучение языка сейчас неразумно»

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду рассказал о планах на будущее.

– Думаю, физически я способен кататься до 45, я все еще в отличной форме. Но лично мне будет сложно заработать достаточно денег для безбедного существования, если я продолжу участвовать в соревнованиях. Много путешествий и прочих вещей во время спортивной карьеры отнимает много энергии и ставит твою жизнь на паузу.

Я очень хочу когда-нибудь завести семью. И это будет эмоционально и финансово сложно, если я буду выступать в течение следующего олимпийского цикла. Так что посмотрим.

— это единственный турнир, который еще имеет значение для меня. Работать еще четыре года только ради Игр? Не знаю.

– Если убрать выступления в сторону, то чем бы вы хотели заниматься?

– Я уже говорил, что хотел бы остаться в России и помогать спортсменам. Может быть, работать в или в . Но кроме спорта есть и другие вещи: семья, бизнес, другая работа. Мне предстоит еще серьезно подумать, стоит ли продолжать кататься. Посмотрим, как все сложится. Но, конечно, я бы хотел завоевать еще одну золотую олимпийскую медаль.

– Как у вас обстоят дела с русским языком?

– В последние годы у меня появился преподаватель. Два года назад я развелся с и был в России один. Тогда я понял, что нужно подтягивать язык, чтобы наслаждать страной. Но даже сейчас мне тяжело учиться. Я же до сих пор не знаю, как долго я еще буду в России. Будет ли у меня здесь работа? Поэтому тратить все силы на изучение языка сейчас неразумно, – сказал Уайлд.