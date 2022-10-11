FIS подтвердила, что не будет уравнивать мужские и женские дистанции в лыжных гонках на ЧМ-2023

Международная федерация лыжного спорта (FIS) не станет уравнивать дистанции в мужских и женских лыжных гонках к предстоящему чемпионату мира.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на FIS. Соревнования пройдут в словенской Планице с 22 февраля по 5 марта 2023 года.

Ранее женщины выступали на дистанциях 10, 15 и 30 км, мужчины – 15, 30 и 50 км. FIS одобрила новый общий формат для Кубка мира – 10, 20 и 50 км.

🤷‍♂️Неожиданная реформа – в лыжах теперь равные дистанции: женщинам удлинили гонки (до 50 км!), а мужчинам сократили. Почти все против