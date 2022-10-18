Бородавко об отъезде Гонтаря: «Вообще не вижу смысла обсуждать, раздувать из этого что‑то. Это его личное право»

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал информацию о том, что российский лыжник Валерий Гонтарь получил украинское гражданство и покинул страну.

«Был такой гонщик. Я вообще не вижу смысла обсуждать, раздувать из этого что‑то. Ну захотел сменить и захотел, это его личное право. Он давно вне нашей федерации, вне поля зрения. Когда он соревновался, были другие приоритеты (у него). На сегодняшний день одному ему известно, что у него в голове.

Скорее всего, он поменял гражданство не как спортсмен, а просто для жизни. Что, мы сейчас будем поднимать на уши всю миграционную службу и смотреть знакомые фамилии, кто поменял, а кто – нет? Это абсолютно ни к чему», – сказал Бородавко.

Российский лыжник Валерий Гонтарь получил гражданство Украины («Чемпионат»)

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