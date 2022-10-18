Глава Самарской областной федерации лыжных гонок о Гонтаре: «Он перешел в Татарстан, но, по моим сведениям, там бросил, перестал заниматься лыжами вообще»

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Председатель президиума Самарской областной федерации лыжных гонок Юрий Козлов отреагировал на информацию о том, что Валерий Гонтарь получил украинское гражданство и покинул Россию.

Гонтарь ранее выступал за Самарскую область, затем перешел в Татарстан.

«Первый раз слышу о его переходе в сборную Украины. Он уже два года не выступает за Самарскую область. Перешел в Татарстан. Но, по моим сведениям, там он бросил, перестал заниматься лыжами вообще. Больше я о нем ничего не слышал», – сказал Козлов.

В Федерации лыжных гонок Республики Татарстан подтвердили информацию о том, что Гонтарь больше не выступает за регион.

Российский лыжник Валерий Гонтарь получил гражданство Украины («Чемпионат»)

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