Вяльбе о Гонтаре: «Человек уже три года не выступает на наших стартах, он давно вне поля зрения. О его переезде нам ничего не известно»
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отреагировала на информацию о том, что российский лыжник Валерий Гонтарь получил украинское гражданство.
«Человек уже три года не выступает на наших стартах, он давно вне поля зрения. О его переезде нам ничего не известно, и комментировать тут нечего», – сказала Вяльбе.
Российский лыжник Валерий Гонтарь получил гражданство Украины («Чемпионат»)
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