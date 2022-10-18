Вяльбе о Гонтаре: «Человек уже три года не выступает на наших стартах, он давно вне поля зрения. О его переезде нам ничего не известно»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) ФЛГР Елена Вяльбе сборная Украины (лыжные гонки) Валерий Гонтарь Лыжи

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отреагировала на информацию о том, что российский лыжник Валерий Гонтарь получил украинское гражданство.

«Человек уже три года не выступает на наших стартах, он давно вне поля зрения. О его переезде нам ничего не известно, и комментировать тут нечего», – сказала Вяльбе.

Российский лыжник Валерий Гонтарь получил гражданство Украины («Чемпионат»)

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