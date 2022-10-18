Вяльбе о Гонтаре: «Человек уже три года не выступает на наших стартах, он давно вне поля зрения. О его переезде нам ничего не известно»

Глава Федерации лыжных гонок России ( ) отреагировала на информацию о том, что российский лыжник Валерий Гонтарь получил украинское гражданство.

«Человек уже три года не выступает на наших стартах, он давно вне поля зрения. О его переезде нам ничего не известно, и комментировать тут нечего», – сказала Вяльбе.

Российский лыжник Валерий Гонтарь получил гражданство Украины («Чемпионат»)