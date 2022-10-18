Михаил Куклин: «Насколько я понял, Гонтарь сейчас в Европе – в Австрии, в Германии. Но он не сообщал, чем занимается после отъезда»

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Тренер Михаил Куклин отреагировал на информацию о том, что российский лыжник Валерий Гонтарь получил украинское гражданство и покинул Россию.

– Я лично не знаком с Гонтарем. Но мы подписаны друг на друга в соцсетях.

– Вы переписывались с ним?

– Насколько я понял, он сейчас в Европе – в Австрии, в Германии. Но он не сообщал, чем сейчас занимается после отъезда, – сказал Куклин.

Российский лыжник Валерий Гонтарь получил гражданство Украины («Чемпионат»)

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