Большунов о мотивации после рождения дочери: «Этот маленький человечек заставляет меня работать»
Трехкратный олимпийский чемпион по лыжам Александр Большунов рассказал о подготовке к новому сезону.
Сейчас Большунов вместе с остальной группой Юрия Бородавко проводит сбор в Сочи.
«Один из немногих сборов, где я уже начал нормально тренироваться в этом подготовительном сезоне. До этого были непростые времена, нужно было и Аню поддержать, и ребенок родился, было не до тренировок.
Сейчас со спокойной душой посвящаю время спорту, но и семье не забываю уделять время, потому что они мне добавляют положительных эмоций. Мы каждый день созваниваемся, этот маленький человечек заставляет меня работать», — сказал Большунов.
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