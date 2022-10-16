Большунов о мотивации после рождения дочери: «Этот маленький человечек заставляет меня работать»

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжам рассказал о подготовке к новому сезону.

Сейчас Большунов вместе с остальной группой проводит сбор в Сочи.

«Один из немногих сборов, где я уже начал нормально тренироваться в этом подготовительном сезоне. До этого были непростые времена, нужно было и Аню поддержать, и ребенок родился, было не до тренировок.

Сейчас со спокойной душой посвящаю время спорту, но и семье не забываю уделять время, потому что они мне добавляют положительных эмоций. Мы каждый день созваниваемся, этот маленький человечек заставляет меня работать», — сказал Большунов.