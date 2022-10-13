Степанова провела тренировку с биатлонистками: «Дорожные рабочие, кажется, остались довольны нашим пробегом»

Теги сборная России жен лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Вероника Степанова Лыжи

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова рассказала о совместных тренировках с биатлонистками.

«Впервые за все мое время в сборной тренируемся вместе с биатлонистками. От Эсто-Садка вон в те горы вдали, примерно 15 километров в подъем.

Дорожные рабочие, встреченные по пути, остались нашим лыжероллерным пробегом довольны, кажется», – написала Степанова в телеграм-канале.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные