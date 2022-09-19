Йоханнес Клэбо планирует пробежать все гонки Кубка мира в 2022-м и выступить на «Тур де Ски»

Норвежский лыжник поделился планами по подготовке к сезону и первой части Кубка мира.

В этот раз норвежец решил провести полноценную среднегорную подготовку. До 23 сентября он пробудет на высотном сборе в Парк-Сити (США). Потом, если позволит самочувствие, 28 сентября он поедет на сбор с остальными спринтерами в Молде.

Затем его ждут 3-4 недели дома, в Тронхейме, после чего он отправится на еще один высотный сбор в Ливиньо, где пробудет практически до открытия сезона в Бейтостолене.

«Я пробуду на среднегорье до начала сезона в Бейтостолене. Пребывание в Ливиньо мне очень подходит, в прошлом году там я также много времени провел на снегу. Сейчас я тестирую высотный режим в полной мере, поэтому не стоит мотаться туда-сюда», – сказал Клэбо.

В следующие выходные возможно участие Йоханнесе в беговом тесте – забеге Bråtesten дома, в Тронхейме. Клэбо также подтвердил, что планирует пробежать все гонки Кубка мира до Рождества и выступить на «Тур де Ски». После тура он будет выбирать те гонки, которые ему подходят.

«Поучаствовать во всех не получится, поэтому нужно что-то выбрать. Будет актуально поездить на старты одновременно с пребыванием на среднегорье, но в этом случае маршрут поездок должен быть эффективным», – отметил Клэбо, собирающийся провести еще один высотный сбор непосредственно перед ЧМ.