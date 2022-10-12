Этап Кубка мира по фристайлу в Фалуне отменен из-за роста цен на энергоносители и высокой инфляции

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Этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине биг-эйр, который должен был пройти в шведском Фалуне 24-25 ноября, отменен. 

Об этом сообщил представитель Шведской ассоциации лыжного спорта Стефан Карлссон. Решение связано с ростом цен на энергоносители, высокой инфляцией и текущей политической ситуацией в мире.

«Из-за текущей ситуации в мире у нас проблемы с финансами. Беспокойство из-за происходящего заставило компании пересмотреть направления инвестиций. Это повлияло на проведение соревнований. 

Очень грустно, что мы вынуждены отменить этап, но мы сделали все возможное, чтобы попытаться провести его», – сказал Карлссон. 

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