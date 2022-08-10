Бородавко о сборе в Терсколе: «Вначале у нас по плану длинные походы, как это бывает при переходе на высоту. Потом будут интервальные тренировки»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Юрий Бородавко Артем Мальцев Наталья Непряева Алексей Червоткин Юлия Ступак (Белорукова) Денис Спицов Иван Якимушкин Александр Большунов Мария Истомина Александр Терентьев Дарья Непряева Никита Денисов Лыжи

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о планах на сбор в Терсколе.

«На завершающем этапе сбора в конце августа пройдет несколько контрольных гонок. Мы едем в среднегорье, и вначале у нас по плану длинные походы, как это всегда бывает при переходе на высоту. А потом уже будут и интервальные тренировки.

Единственное, чего там нет, так это лыжероллерной трассы, поэтому нам придется тренироваться на дороге. Поэтому самое главное – это вопросы безопасности», – сказал Бородавко.

Сбор в Терсколе пройдет с 10 по 31 августа.

В группе Бородавко тренируются Александр Большунов, Наталья Непряева, Юлия Ступак, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Мария Истомина, Артем Мальцев, Дарья Непряева, Александр Терентьев, Иван Якимушкин и Никита Денисов.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные