Бородавко о сборе в Терсколе: «Вначале у нас по плану длинные походы, как это бывает при переходе на высоту. Потом будут интервальные тренировки»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о планах на сбор в Терсколе.
«На завершающем этапе сбора в конце августа пройдет несколько контрольных гонок. Мы едем в среднегорье, и вначале у нас по плану длинные походы, как это всегда бывает при переходе на высоту. А потом уже будут и интервальные тренировки.
Единственное, чего там нет, так это лыжероллерной трассы, поэтому нам придется тренироваться на дороге. Поэтому самое главное – это вопросы безопасности», – сказал Бородавко.
Сбор в Терсколе пройдет с 10 по 31 августа.
В группе Бородавко тренируются Александр Большунов, Наталья Непряева, Юлия Ступак, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Мария Истомина, Артем Мальцев, Дарья Непряева, Александр Терентьев, Иван Якимушкин и Никита Денисов.