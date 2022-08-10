Бородавко о сборе в Терсколе: «Вначале у нас по плану длинные походы, как это бывает при переходе на высоту. Потом будут интервальные тренировки»

Тренер сборной России по лыжным гонкам рассказал о планах на сбор в Терсколе.

«На завершающем этапе сбора в конце августа пройдет несколько контрольных гонок. Мы едем в среднегорье, и вначале у нас по плану длинные походы, как это всегда бывает при переходе на высоту. А потом уже будут и интервальные тренировки.

Единственное, чего там нет, так это лыжероллерной трассы, поэтому нам придется тренироваться на дороге. Поэтому самое главное – это вопросы безопасности», – сказал Бородавко.

Сбор в Терсколе пройдет с 10 по 31 августа.

В группе Бородавко тренируются , , , , , Мария Истомина, , , , и Никита Денисов.