Карлссон и Сван несколько раз в неделю тренируются вместе. Иногда к ним присоединяется Далквист

Теги лыжные гонки сборная Швеции жен Майя Далквист Фрида Карлссон Линн Сван Лыжи

Шведские лыжницы Линн Сван и Фрида Карлссон проводят совместные тренировки в Эстерсунде. Иногда к ним присоединяется Майя Далквист.

Ранее все три спортсменки отказались от подготовки к сезону в составе сборной Швеции. 

«Вместе с Фридой по средам мы проводим интенсивные тренировки, а по вторникам занимаемся силовыми упражнениями.

У нас есть индивидуальные планы подготовки, но несколько совместных тренировок в неделю очень важны», – рассказала Сван. 

«Наши тренеры придерживаются такой же философии. Мне есть чему поучиться у Линн и Майи, особенно в тренажерном зале», – добавила Карлссон. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные