Карлссон и Сван несколько раз в неделю тренируются вместе. Иногда к ним присоединяется Далквист

Шведские лыжницы и проводят совместные тренировки в Эстерсунде. Иногда к ним присоединяется Майя Далквист.

Ранее все три спортсменки отказались от подготовки к сезону в составе сборной Швеции.

«Вместе с Фридой по средам мы проводим интенсивные тренировки, а по вторникам занимаемся силовыми упражнениями.

У нас есть индивидуальные планы подготовки, но несколько совместных тренировок в неделю очень важны», – рассказала Сван.

«Наши тренеры придерживаются такой же философии. Мне есть чему поучиться у Линн и Майи, особенно в тренажерном зале», – добавила Карлссон.