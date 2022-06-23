Карлссон и Сван несколько раз в неделю тренируются вместе. Иногда к ним присоединяется Далквист

Шведские лыжницы Линн Сван и Фрида Карлссон проводят совместные тренировки в Эстерсунде. Иногда к ним присоединяется Майя Далквист.
Ранее все три спортсменки отказались от подготовки к сезону в составе сборной Швеции.
«Вместе с Фридой по средам мы проводим интенсивные тренировки, а по вторникам занимаемся силовыми упражнениями.
У нас есть индивидуальные планы подготовки, но несколько совместных тренировок в неделю очень важны», – рассказала Сван.
«Наши тренеры придерживаются такой же философии. Мне есть чему поучиться у Линн и Майи, особенно в тренажерном зале», – добавила Карлссон.