Глава FIS о возможном допуске российских лыжников: «Мы следим за действиями МОК и последуем тому, что они скажут»

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Президент Международной федерации лыжного спорта (FIS) Йохан Элиаш высказался о возможном допуске сборной России к международным соревнованиям.

– Мы пристально следим за действиями Международного олимпийского комитета (МОК) и последуем тому, что они скажут.

– Независимо от того, каким их решение будет?

– По всей вероятности, да, – сказал Элиаш.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что россияне, которые дистанцировались от спецоперации на Украине, должны получить право выступать под нейтральным флагом.

«Если у Баха есть дети, предлагаю им отказаться от папаши». Нашему спорту выдвинули жесткое условие в обмен на допуск – все против

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