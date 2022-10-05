FIS утвердила новую систему начисления очков за «Тур де Ски». Победитель будет получать 300 очков вместо 400

Комитет FIS по лыжным гонкам утвердил изменения в системе начисления очков за многодневку «Тур де Ски».

Победитель «Тур де Ски» теперь будет получать 300 очков в общем зачете Кубка мира, а не 400, как раньше.

Третье место будет давать 270 очков вместо 240, а восьмое – 207 вместо 128. Таким образом, победа в «Тур де Ски» станет менее значимой для победы в общем зачете Кубка мира.

Призовой фонд увеличен до 326000 швейцарских франков, выплаты для мужчин и женщин будут одинаковыми. Деньги будут присуждаться 20 лучшим в зачете многодневки.

Календарь Кубка мира по лыжам сезона-2022/23: «Тур де Ски» стартует 31 декабря, в марте женщины побегут 50 км в Холменколлене