Карлссон может переехать в Норвегию, как и Далквист: «Я всегда открыта для чего-то нового. В Тронхейме очень хорошие условия»

Шведская лыжница Фрида Карлссон рассказала о возможном переезде в норвежский Тронхейм.

Ранее о желании переехать туда сообщала еще одна лыжница сборной Швеции Майя Далквист. В этом году обе спортсменки готовятся к сезону отдельно от национальной команды.

– Думаешь, Майя настроена серьезно?

– Думаю, да. Кевин (Болджер, парень Далквист – Sports.ru), который жил там раньше несколько лет, говорит, что там хорошие условия для тренировок.

– Получается, вы наблюдаете за перемещениями Майи?

– Да, это так! И я тоже могла бы жить там – нужно лишь найти другое жилье, ха-ха.

– А если серьезно, может ли это стать реальностью?

– Может быть. Я всегда открыта для чего-то нового. И, честно говоря, Тронхейм – отличный город. Там есть три лыжероллерных трассы, очень хорошие условия, – сказала 23-летняя Карлссон.

В 2025 году в Тронхейме пройдет чемпионат мира по лыжным видам спорта.