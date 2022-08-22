Маркус Крамер: «После Олимпиады я не был уверен, что Устюгов не завершит карьеру. Но он нашел мотивацию и теперь много тренируется»

Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам рассказал о подготовке к новому сезону.

– Что нужно Сергею, чтобы добиться успеха?

– Я знаю его уже несколько лет. Я видел, как он женился на Елене (Соболевой – тоже лыжнице – Sports.ru), как у них родилась дочка Кира. Поначалу он не знал, как обращаться с малышкой, а теперь он ее главный фанат. В данный момент семья для него – самое главное. Его мать – тоже важный человек в его жизни. С ними все должно быть в порядке. Это первое.

Второе – мотивация. После Олимпиады я не был уверен, не подумает ли он, что этого достаточно, что у него теперь есть золотая медаль, и завершит карьеру. Но он нашел мотивацию. Также его жена Елена не создавала давление, а поддержала его в желании продолжать. Уверен, что если он почувствует, что со здоровьем и мотивацией все в порядке, то он будет очень силен будущей зимой.

И теперь третья проблема – где соревноваться. Мы много раз это обсуждали. Я пытаюсь ему объяснить: «Ты должен быть готов. Возможно, в сентябре-октябре FIS примет решение, что россияне смогут стартовать. И ты должен быть готов».

– Ему кто-то помогает с тренировками или он все делает самостоятельно?

– Ему помогает в качестве тренера, он ездит вместе с группой на сборы (командой Ханты-Мансийского автономного округа – Sports.ru), потому что нужна организация, спарринг. Последний раз они были в Малиновке. Я поговорил с Турышевым. Они проведут какие-то старты, тестовые гонки. Я планирую так, что иногда ему нужен спарринг.

На данный момент он доволен ситуацией, потому сейчас его устраивает его окружение. Но как только начинается стресс, это создает проблемы. Для него особенно важна хорошая среда.

– Судя по всему, на первом месте для него стоят человеческие отношения. Если ему комфортно с людьми, то и со спортивной составляющей все в порядке.

– Скажу еще раз. У многих неправильное представление о Сергее. Его имидж у некоторых тренеров такой, что он капризный и ленивый. Но это не так. Он очень хорошо чувствует свой организм. Поначалу я тоже не знал этого, но сейчас если он говорит, что близок к пределу, то я понимаю, что ему нужен отдых.

– Сейчас, судя по интервью, он выглядит довольным и мотивированным.

– Два последних месяца подготовка проходила очень хорошо, он много тренировался. Надеюсь, что все так и продолжится.

– Что случится, если сезон будет внутрироссийским? Он может потерять мотивацию?

– Да. Но он понимает ситуацию, и готов к стартам в России.

– Он намерен соревноваться весь сезон или выступать только в отдельных гонках?

– В самых важных гонках и на чемпионате России. Все дистанции. Он всегда хочет бежать все. Не понимаю, когда про него говорят, что у него нет мотивации или он от чего-то отказывается. Для меня все выглядит иначе, – сказал Крамер.

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