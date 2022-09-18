Тренер Устюгова: «Сергей уже поправился, но принял решение, что все-таки не стоит бежать чемпионат России. Лучше подготовиться к зимнему сезону»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) чемпионат России Сергей Устюгов Маркус Крамер Иван Брагин Лыжи

Личный тренер Сергея Устюгова Иван Брагин рассказал, почему лыжник решил пропустить летний чемпионат России. 

Соревнования проходят в Тюмени с 15 по 20 сентября. Устюгов ранее сообщал о болезни.

«Он тренируется сейчас в Тюмени. Все с ним нормально. Он уже поправился, но все равно с Маркусом Крамером принял решение, что все-таки не стоит бежать чемпионат России.

Лучше подготовиться к зимнему сезону. Рассчитываем пройти весь сезон на хорошей ноте, а там – как получится.

Когда планируем первый старт? Надеемся, что будем на вкатке в Ханты‑Мансийске», – сказал Брагин. 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные