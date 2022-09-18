Тренер Устюгова: «Сергей уже поправился, но принял решение, что все-таки не стоит бежать чемпионат России. Лучше подготовиться к зимнему сезону»

Личный тренер Сергея Устюгова Иван Брагин рассказал, почему лыжник решил пропустить летний чемпионат России.

Соревнования проходят в Тюмени с 15 по 20 сентября. Устюгов ранее сообщал о болезни.

«Он тренируется сейчас в Тюмени. Все с ним нормально. Он уже поправился, но все равно с Маркусом Крамером принял решение, что все-таки не стоит бежать чемпионат России.

Лучше подготовиться к зимнему сезону. Рассчитываем пройти весь сезон на хорошей ноте, а там – как получится.

Когда планируем первый старт? Надеемся, что будем на вкатке в Ханты‑Мансийске», – сказал Брагин.