Маркус Крамер: «Сразу после финиша эстафеты в Пекине-2022 Устюгов подошел ко мне и первое, что он сказал мне, было: Shit for Artem»

Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам рассказал о том, как Сергей Устюгов отреагировал на победу в эстафете на -2022 в Пекине.

– Очень многих интересует вопрос по эстафете на Олимпиаде. Каким было ваше мнение? Должен был Сергей бежать четвертый этап?

– Для меня ситуация была особенно сложной, потому что оба спортсмена (на этап претендовали и – Sports.ru) входили в мою группу.

– За кем было последнее слово?

– В конце все решила Елена Вяльбе.

– Но что думали вы?

– Я объяснил на собрании, что в данный момент оба в хорошей форме. Артем был на подъеме, вы видели. Елена спросила меня насчет Сергея. Я сказал, что с моей точки зрения Сергей тоже в хорошей форме. Я знаю, что мы проделали на тренировках, и был уверен, что он в порядке. В спринте ему не повезло. Если бы он прошел в финал, то на сто процентов это была бы медаль.

Скажу больше: я также уверен, что, если бы Пеллегрино и Устюгов вместе вышли в финал, то Клэбо было бы очень трудно их победить. Не сомневаюсь, что любой из них – и Устюгов, и Пеллегрино – мог бы взять золото.

– Выглядело так, будто Сергей был не особо рад золотой медали в эстафете.

– Это Сергей. Я побежал к финишной черте. Во время этой эстафеты я нервничал как никогда в жизни, но после первого круга увидел, что он контролирует гонку. Сразу после финиша он подошел ко мне и первое, что он сказал мне, было: Shit for Artem. Он думал об Артеме, своем друге.

Они жили в одной комнате. В течение двух дней Артем был очень зол. И первой реакцией Сергея было: Shit for Artem (дословно: дерьмово для Артема – Sports.ru). Его первые слова после финиша. Это то, что мне нравится в этом парне.

– Он до сих пор так себя чувствует по отношению к этой медали? Даже в интервью после сезона он не выглядел счастливым, говоря о ней.

– В его памяти за этой медалью всегда будет стоять то, что случилось с Артемом. Как я уже сказал, Артем злился пару дней. Думаю, они едва ли разговаривали друг с другом эти два дня. Для Сергея очень важно его окружение, отношения с ребятами. Для меня это большой спортсмен, когда он думает подобным образом. Мне важнее то, что внутри, а не какое-то шоу. Именно это мне в нем нравится, – сказал Крамер.

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