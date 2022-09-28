Сергей Устюгов: «У меня вес как на дрожжах растет, буквально за пять дней могу набрать приличное количество килограммов»

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам рассказал, что быстро набирает вес.

– Начало подготовки уже несколько лет подряд начинается с призыва: «Ну что, давайте обсудим, какой толстый Устюгов».

– Ну я же вес очень быстро набираю. Во время сезона ты очень много тренируешься и выступаешь, очень много ешь. А когда сезон заканчивается, ешь ты так же много, а тренируешься гораздо меньше. Вот и начинаешь прибавлять в весе. Не знаю, как у других, но у меня как на дрожжах вес растет, я буквально за пять дней могу набрать приличное количество килограммов.

– В обратную сторону процесс так же быстро идет?

– Когда как – бывает быстро, а бывает долго. Это зависит от интенсивности нагрузок. Если интенсивность высокая, то как в топку все закидываешь в себя, а внутри все быстро сгорает. Три интервальные тренировки подряд – и килограммы уходят очень быстро. А длинные тренировки моментального результата не дадут, максимум через неделю, а то и две только что-то начнет с места двигаться, – сказал Устюгов.