Сергей Устюгов: «У меня вес как на дрожжах растет, буквально за пять дней могу набрать приличное количество килограммов»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Сергей Устюгов Лыжи

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов рассказал, что быстро набирает вес.

– Начало подготовки уже несколько лет подряд начинается с призыва: «Ну что, давайте обсудим, какой толстый Устюгов».

– Ну я же вес очень быстро набираю. Во время сезона ты очень много тренируешься и выступаешь, очень много ешь. А когда сезон заканчивается, ешь ты так же много, а тренируешься гораздо меньше. Вот и начинаешь прибавлять в весе. Не знаю, как у других, но у меня как на дрожжах вес растет, я буквально за пять дней могу набрать приличное количество килограммов.

– В обратную сторону процесс так же быстро идет?

– Когда как – бывает быстро, а бывает долго. Это зависит от интенсивности нагрузок. Если интенсивность высокая, то как в топку все закидываешь в себя, а внутри все быстро сгорает. Три интервальные тренировки подряд – и килограммы уходят очень быстро. А длинные тренировки моментального результата не дадут, максимум через неделю, а то и две только что-то начнет с места двигаться, – сказал Устюгов.

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