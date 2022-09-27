Тереза Йохауг станет экспертом телеканала NRK

Теги лыжные гонки сборная Норвегии жен Тереза Йохауг Лыжи

Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам из Норвегии Тереза Йохауг станет экспертом телеканала NRK.

Соглашение действует до осени 2026 года.

«Я чувствую, что у меня достаточно знаний с учетом столь долгого пребывания в спорте. Более 15 лет в национальной команде.

Думаю, это очень хорошая возможность поделиться этими знаниями с теми, кто смотрит [гонки] дома», – сказала Йохауг.

Терезу Йохауг не сломали упреки за допинг-помаду – она покорила Олимпиаду-2022 и теперь прощается со спортом

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные