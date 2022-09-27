Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам из Норвегии Тереза Йохауг станет экспертом телеканала NRK.

Соглашение действует до осени 2026 года.

«Я чувствую, что у меня достаточно знаний с учетом столь долгого пребывания в спорте. Более 15 лет в национальной команде.

Думаю, это очень хорошая возможность поделиться этими знаниями с теми, кто смотрит [гонки] дома», – сказала Йохауг.

Терезу Йохауг не сломали упреки за допинг-помаду – она покорила Олимпиаду-2022 и теперь прощается со спортом