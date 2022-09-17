Йохауг о равных дистанциях у мужчин и женщин: «Не думаю, что это нужно спорту в будущем. И не в то время, когда у лыж негативная тенденция в плане аудитории»

Четырехкратная олимпийская чемпионка Тереза Йохауг скептически оценила идею уравнять дистанции у мужчин и женщин в лыжных гонках.

Ранее женщины бежали по 10, 15 и 30 км, мужчины – по 15, 30 и 50 км. Но теперь Международная федерация лыжного спорта (FIS) одобрила новый общий формат – 10, 20 и 50 км.

«Должна сказать, что я очень скептически отношусь к новой системе, принятой FIS. О том, что женщины и мужчины должны бегать одинаковые дистанции.

Я вспоминаю, как многие годы слышала о том, что «уничтожала спорт» – в том плане, что отставания по времени были слишком большими, а я выигрывала очень много.

Лыжные гонки не столь популярны в Европы, потому что многие сильно отстают и не в состоянии создать новые условия для спортсменок.

Во всяком случае я не думаю, что это (идея о равных дистанциях – Sports.ru) нужно спорту в будущем. По крайней мере, не в то время, когда вы видите, что у лыжных гонок негативная тенденция в плане аудитории», – заявила Йохауг.

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