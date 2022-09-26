Шведский лыжник Поромаа: «Если россияне будут отстранены в других видах спорта, но не в нашем, то бойкот Кубка мира будет актуальным»

Лыжники сборной Швеции высказались об отстранении российских спортсменов от международных стартов.

Ранее генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишель Вион заявил, что «зарождается идея открыть двери для России и Беларуси» на Кубок мира.

– Что ты думаешь о том, что FIS может «открыть дверь»?

– Если это случится при том, что все другие федерации сказали «нет»… Тогда это совсем нехорошо, очень неприятно.

– В таком случае может ли быть актуальным бойкот участия в Кубке мира?

– Если будет так, что их отстранят в других видах спорта, но не в нашем, то да, это будет актуальным, – заявил Вильям Поромаа.

«Мое личное мнение таково, что я, разумеется, хочу соревноваться с лучшими лыжницами. Но сейчас речь идет о ситуации в мире, которой быть не должно.

В таком случае важно сказать «нет», – отметила Эбба Андерссон.

«Мы должны обозначить свою позицию. И это единственный способ для нас сделать это», – сказала Фрида Карлссон, отметив, что не поддерживает допуск российских спортсменов.

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