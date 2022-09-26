Шведский лыжник Поромаа: «Если россияне будут отстранены в других видах спорта, но не в нашем, то бойкот Кубка мира будет актуальным»

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Лыжники сборной Швеции высказались об отстранении российских спортсменов от международных стартов.

Ранее генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишель Вион заявил, что «зарождается идея открыть двери для России и Беларуси» на Кубок мира.

– Что ты думаешь о том, что FIS может «открыть дверь»?

– Если это случится при том, что все другие федерации сказали «нет»… Тогда это совсем нехорошо, очень неприятно.

– В таком случае может ли быть актуальным бойкот участия в Кубке мира?

– Если будет так, что их отстранят в других видах спорта, но не в нашем, то да, это будет актуальным, – заявил Вильям Поромаа.

«Мое личное мнение таково, что я, разумеется, хочу соревноваться с лучшими лыжницами. Но сейчас речь идет о ситуации в мире, которой быть не должно.

В таком случае важно сказать «нет», – отметила Эбба Андерссон.

«Мы должны обозначить свою позицию. И это единственный способ для нас сделать это», – сказала Фрида Карлссон, отметив, что не поддерживает допуск российских спортсменов.

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