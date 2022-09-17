Вяльбе о частных командах в лыжах: «Если будет клуб, нахрена нужна страна? Кто будет это спонсировать, обеспечивать? Много вопросов»

Глава Федерации лыжных гонок России ( ) заявила, что не будет смотреть мира без российских спортсменов, а также оценила идею создания частных команд на Кубке мира.

– Вы будете смотреть Кубок мира?

– Нет, а чего мне там смотреть? Если наши выступать не будут, я не буду смотреть.

– Как вы относитесь к предложению, которое витает сейчас, о клубных командах? Хотя бы в сезон, когда нет чемпионата мира.

– Я не очень понимаю. У нас есть Кубок наций – каким образом это будет учитываться? Я пока не очень представляю, как это и для чего. Какая цель быть такими клубами? Фиг знает, я не сильно задумывалась над этим.

У нас так много предложений от и спортсменов... Хотела бы сейчас посмотреть на эту шведскую лыжницу, которая будет с удовольствием бегать полтинники, вместо пятнашки двадцатки и сильно радоваться этой жизни. Не знаю...

Здесь (в идее с клубной системой – Sports.ru) ничего криминального нет, но получается, что все будет заточено на спонсоров. Если будет клуб, нахрена нужна страна?

Зачем сборная страны, если в одном клубе будут люди с разных стран? Кто будет это спонсировать, обеспечивать? Люди, сервис, врачи и так далее. Много вопросов, – сказала Вяльбе в эфире проекта «На лыжи!»

Клэбо о частных командах в лыжах: «Протестируйте эту идею в сезон без ЧМ. Что можно потерять на таком пробном проекте?»